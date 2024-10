Mozilla Firefox 132 disponibile al download: tutte le novità

Mozilla ha da poco reso disponibile Firefox 132, l’ultima versione del suo browser che, come di consueto, si aggiorna per apportare nuove funzionalità e sempre più miglioramenti, sia per quanto riguarda le mere prestazioni che le sue funzionalità.

Mozilla Firefox 132: i cambiamenti dell’ultima versione del browser

Tra le caratteristiche principali di Firefox 132 troviamo subito il blocco per l’accesso ai cookie di terze parti, in tandem con la modalità Strict di Enhanced Tracking Protection, entrambe annunciate in precedenza. Oltre a ciò, viene anche introdotto il blocco per delle favicon HTTP se non servite attraverso il protocollo sicuro HTTPS, viene abilitata poi l’accelerazione hardware WebRender per la maggior parte dei filtri SVG, allo scopo di migliorare le prestazioni con determinati contenuti caratterizzati da grafica complessa.

Con la nuova versione viene migliorata l’opzione “Copia senza tracciamento del sito”, disponibile attraverso il menu contestuale che è possibile aprire con il tasto destro del mouse, ora disattivata in automatico quando non vengono trovati parametri di tracciamento noti. È stato anche abilitato il supporto per Wide Color Gamut WebGL, per gli utenti Windows e macOS, insieme a un supporto migliorato per la ripresa della sessione e le funzionalità di selezione della condivisione dello schermo, queste ultime solo per macOS.

A chi fa uso del browser su Android, Firefox 132 permette ora di ridimensionare la finestra di visualizzazione della pagina web durante la visualizzazione della tastiera. Gli utenti Windows ricevono invece il supporto per il codec Microsoft PlayReady, il quale permette la riproduzione multimediale crittografata.

Per quanto riguarda le novità destinate agli sviluppatori, la nuova versione del browser di Mozilla rende ora disponibile un meccanismo di scambio chiavi post-quantum per TLS 1.3, oltre al supporto per le funzionalità “requestVideoFrameCallback()”, “HTMLVideoElement” e “getCapabilities”, per migliorare le prestazioni con i contenuti multimediali. È anche presente il supporto per l’attributo “fetchpriority”, per l’ottimizzazione del caricamento delle risorse.

Firefox 132 è disponibile al download alla pagina ufficiale.