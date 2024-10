Firefox 133 in beta testing: tutte le novità della prossima versione

Dopo il lancio di Firefox 132 avvenuto ieri, gli sviluppatori si portano già avanti con il beta test pubblico di Firefox 133, la prossima versione del browser che apporterà ulteriori novità alle funzionalità dell’interfaccia.

Firefox 133: le novità in anteprima

Firefox 133 dovrebbe aggiungere il supporto per i gesti nel touchpad su Linux, consentendo agli utenti l’interruzione dello scorrimento, oltre alla possibilità di visualizzare le schede di altri dispositivi nel menu “Panoramica schede” e abilitare l’accelerazione GPU Canvas2D per impostazione predefinita su Windows.

Per quanto riguarda la versione Android, il browser attiverà per impostazione predefinita la navigazione in modalità desktop sui dispositivi dotati di schermo di grandi dimensioni, oltre alla possibilità di incollare il testo copiato negli appunti anche in modalità “Navigazione privata” nascondendolo come contenuto sensibile.

Altre migliorie di Firefox 133 riguardano il supporto per macOS Sonoma, risolvendo dei problemi con il selettore per le emoji. Viene poi regolato il valore dell’attributo “expire”, con l’aggiunta della differenza tra l’ora del server e quella locale: come affermato da Mozilla stessa, se l’ora corrente è impostata avanti, il browser considererà validi i cookie che non sono ancora scaduti per il server.

Tra le nuove funzionalità della futura versione c’è anche l’opzione “Mostra termini di ricerca nella barra degli indirizzi nelle pagine dei risultati”, già attiva nelle impostazioni di ricerca, mentre il blocco banner dei cookie fa ancora una volta capolino in questa versione beta.

Firefox 133, come ogni versione, non risparmia novità anche per gli sviluppatori, con il supporto per l’opzione “keepalive” nella Fetch API, per effettuare richieste HTTP da poter continuare a eseguire anche dopo che la pagina è stata scaricata, e per la la decodifica delle immagini tramite l’API WebCodecs.

La nuova versione del browser di Mozilla dovrebbe essere disponibile nel canale stabile il 26 novembre prossimo. Chi vuole provare in anteprima tutte le nuove funzionalità, può farlo scaricando la versione beta direttamente dal sito ufficiale.