Vivaldi 7.0: aggiornamento dell'interfaccia utente

Jon von Tetzchner, co-fondatore e CEO della software house norvegese, ha annunciato una nuova versione del browser per desktop. Vivaldi 7.0 introduce un’interfaccia utente completamente rinnovata e una Dashboard personalizzabile. Sono stati inoltre aggiornati il Feed Reader e Vivaldi Mail.

Novità di Vivaldi 7.0

Jon von Tetzchner sottolinea che le novità di Vivaldi 7.0 permettono agli utenti di adattare il browser in base alle loro esigenze, offrendo quindi il pieno controllo dell’esperienza di navigazione. All’avvio della nuova versione si noterà subito l’interfaccia aggiornata.

La software house norvegese ha creato le “floating tabs“, ovvero schede che non sono più unite alla barra degli indirizzi sottostante. Sono stati anche cambiate le icone e aggiunti nuovi temi. Le opzioni di personalizzazione consentono di scegliere un aspetto minimale o un layout dinamico. Nelle impostazioni è possibile inoltre modificare la densità dell’interfaccia, scegliendo lo stile “compatto”.

La nuova funzionalità di Vivaldi 7.0 si chiama Dashboard. È in pratica una pagina personalizzabile che mostra una serie di widget (data, calendario, siti principali, ultime email, promemoria, segnalibri, attività, feed e pagine web). I widget possono essere ridimensionati e ogni sito web può essere trasformato in widget.

Vivaldi ha aggiornato il Feed Reader integrato. Gli utenti possono creare cartelle dei feed per una migliore organizzazione. È possibile seguire anche un canale YouTube senza login. Vivaldi Mail 2.0 offre invece la funzionalità “Jump to latest email” (Salta all’ultima email) per vedere subito l’email più recente con un clic.

Infine, la software house ha velocizzato la sincronizzazione tra dispositivi desktop multipli (ora avviene in tempo reale senza attese). Oltre che per Windows, macOS e Linux, Vivaldi è disponibile anche per Android e iOS.