Aspettando il Cyber Monday: ultimi colpi in arrivo

Black Friday terminato? Benvenuto Cyber Monday! Nacquero appaiati, dopodiché il primo è lievitato fino a diventare su Amazon la “Settimana del Black Friday“, quasi fino ad eclissare il secondo. Tuttavia quest'anno il Cyber Monday potrebbe regalare più di una soddisfazione a quanti ancora non hanno dato fondo alle proprie pulsioni d'acquisto in vista del Natale.

Gli sconti del Black Friday, infatti, sono stati generosi come sempre e su un catalogo di prodotti estremamente ampio. Sono tuttavia iniziati prima del solito ed è forse mancato quell'effetto particolare che spingeva in un solo weekend a mettere da parte tutti i regali che potevano servire per riempire lo spazio sotto l'albero. Il Cyber Monday 2021 sarà dunque l'epifania del Black Friday, ma come per ogni tramonto potrebbe regalare qualche contesto magico di cui approfittare.

Aspettando il Cyber Monday

Le aspettative sono tutte sulla tecnologia, ovviamente, e con ogni probabilità Amazon ha tenuto nella manica qualche asso da giocare. Televisori, forse. Smartphone, molto probabilmente. Tablet e laptop, sperano in molti. Nonché dispositivi Amazon che ancora non hanno incontrato scontistiche particolari in questi giorni (Amazon Echo Studio, ad esempio). Se in questa settimana tra i più venduti ci sono stati soprattutto prodotti per la casa e la cura della persona, il Cyber Monday potrebbe invece regalare opportunità vere d'acquisto natalizio, risparmi di decine di euro su prodotti di nuova generazione e grandi opportunità per cambiare i device già in uso.

Insomma, il Cyber Monday non va sottovalutato proprio per questo suo essere la parentesi che chiude definitivamente il Black Friday e apre ad un periodo natalizio nel quale le opportunità non mancheranno, ma non saranno più densamente concentrate come sulla vetrina Amazon di queste ore. Questo strano lunedì di shopping ha un merito inconfondibile per gli store online: è in grado di calamitare attenzioni per l'ultima volta, è una coda all'ingresso che non può essere delusa. Inevitabile attendersi ancora gli ultimi colpi a “effetto wow”, insomma.