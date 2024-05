Solo 499€ su Amazon per il notebook ULTRA SOTTILE di realme

Potresti aver trovato oggi il tuo nuovo PC portatile, specie se lo stavi cercando veloce, affidabile, leggero e molto sottile senza spendere cifre astronomiche. L’ottimo realme Book Prime è in sconto su Amazon a soli 499 euro: un laptop completo con un display eccezionale perfetto per lavorare e studiare in giro.

realme Book Prime in offerta: la scheda tecnica

Il realme Book Prime è un notebook ultra slim che offre prestazioni potenti e un design elegante. Ti sorprende subito con un display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K e aspect ratio 3:2 per immagini nitide e dettagliate con una luminosità di 400 nit e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Il rapporto schermo-corpo del 90% massimizza lo spazio disponibile sullo schermo.

Il chassis in alluminio conferisce al notebook un aspetto elegante e lo rende estremamente leggero, con uno spessore di soli 14,9 mm e un peso di 1,37 kg, ideale per l’utilizzo in mobilità. E nonostante questo parliamo di un PC portatile dotato di processore Intel Core i5-11320H con frequenza fino a 4.5GHz in Turbo Boost, 8GB di RAM e 512GB di SSD: potrai contare quindi su prestazioni fluide e veloci per multitasking e attività quotidiane.

L’autonomia è garantita fino a 12 ore di utilizzo, ma puoi sfruttare la ricarica SuperDart da 65W per avere velocemente il pieno di energia. Il sistema di raffreddamento liquido a camera di vapore assicura una temperatura ottimale durante l’uso intensivo.

Il sistema audio DTS con doppio speaker Harman offre un’esperienza sonora coinvolgente, mentre il software Elevoc Vocplus di cancellazione AI del rumore assicura una chiara qualità audio durante le chiamate e le videoconferenze.

Una scelta ideale se stai cercando un notebook elegante, leggero e performante per soddisfare le tue esigenze: acquistalo adesso in sconto a soli 499 euro.