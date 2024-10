Aspettando la Festa delle offerte Prime: 10 occasioni su Amazon SUBITO

La Festa delle offerte Prime avrà inizio tra pochissimi giorni, ma se sei alla ricerca di acquisti convenienti hai già tante occasioni davanti a te. Non perdere tempo perché gli sconti di Amazon sono a tempo limitato: se c’è qualcosa che ti interessa non conviene aspettare o potresti perdere la tua chance. Accessori, dispositivi per la casa e l’utilizzo quotidiano… Tutto ciò che ti occorre lo puoi trovare sull’e-commerce più famoso al mondo.

Non solo brand conosciuti e rispettabili ma anche nuove scoperte che ti catturano il cuore.

Festa delle Offerte Prime: è già iniziata?

Tra 5 giorni avrà inizio la festa vera e propria ma anche oggi ho scovato 10 prodotti da non perdere di vista.

Partiamo subito con il Rilevatore Tubi e Cavi Elettrici e di Metalli nei muri – questo sensore elettronico 5 In 1 è il tuo lasciapassare se devi fare dei lavori in casa e non vuoi rischiare di spendere soldoni in riparazioni. PREZZO di 23,99€ con coupon 20%.

LEFANT Robot Aspirapolvere M210 – un elettrodomestico con aspirazione forte e programmabile. Lo gestisci tramite App o con la voce grazie alla compatibilità Alexa/Google. Con design ultrasottile si infila fin sotto i mobili ed è ideale sia per pavimenti duri che per moquette. PREZZO di 99,99€ con sconto del 55%.

Xbox Wireless Controller – l’originale controller in versione rossa da abbinare sia alla tua console gaming che al computer. Senza fili e con mappatura personalizzata dei tasti. PREZZO di 45,99€ con sconto del 29%.

Dbasne Power Bank Magnetico – da usare su iPhone dalla serie 12 in poi con design ultra sottile per non essere mia di troppo. Tra le tecnologia a disposizione la PD QC 3.0 e un’energia da 5000mAh per due ricariche complete. PREZZO di 23,99€ con sconto del 70% + coupon 20%.

Hisense RB329N4ACE – Frigorifero Combinato a libera installazione con capacitò di 155L e sistema Total No frost con ventilazione multiflow. Alto 180 centimetri e finitura in Inox per robustezza e resistenza. PREZZO di 398€ con sconto 16% + coupon 5%.

Auricolari Bluetooth 5.3 – modello sport con alette stabili, comode ed ergonomiche. Batteria da 50 ore con custodia di ricarica dotata di display LED. Le wearable sono impermeabili, offrono audio HiFi STEREO e cono sostate di Cancellazione del rumore oltre che microfono. PREZZO di 26,99€ con sconto del 76%.

Braun Serie 5 Rasoio Elettrico – utilizzabile in modalità Wet&Dry. Sistema senza fili ricaricabile con 50 minuti di autonomia e QuickCharge in 5 minuti. Al suo interno accessori inclusi come il regolabarba e tecnologie avanzate tra le quali la AutoSense E EasyClean. PREZZO di 89,99€ con sconto del 33%.

Eureka NEW400 Aspirapolvere e Lavapavimenti – sistema smart con doppia funzione per pavimenti (compresi quelli in piastrelli e legno) puliti con una sola passata. Design leggero e senza fili per ergonomia avanzata. PREZZO di 159,99€ con sconto del 20%.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop – Macchina per il Caffè con Capsule e tecnologia Centrifusion. 4 lunghezze differenti rilevate automaticamente in base alla capsula usata. Design elegante e moderno. Incluse 60 capsule Nespresso Original. PREZZO di 69,90€ con sconto del 49% per i clienti Prime.

OMRON X4 – macchina per la rilevazione della pressione sanguigna. Bracciale adattabile a più misure con sistema di memoria integrata fino a 60 misurazioni (per due utenti). Display LED ampio e luminoso e rilevazione del battito cardiaco irregolare. PREZZO di 65,99€ con sconto del 18%.