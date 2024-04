Aspirapolvere Dyson a 120€ in MENO?! Sì, grazie al nuovo sconto eBay!

Dyson V11 è il nuovissimo aspirapolvere elettrico del brand che ha reso famosi questi comodissimi elettrodomestici. Tra poco scopriremo tutte le sue caratteristiche. Ora, ti basterà sapere che potrai risparmiare ben 120€ sul suo prezzo di listino, facendolo tuo a soli 479,00€ al posto degli originari 599,00€.

Tutte le caratteristiche di Dyson V11

Il motore di questo aspirapolvere Dyson V11 è dotato di tecnologia ciclonica avanzata, con 14 vortici che separano le particelle di polvere dall’aria, assicurando un’aspirazione costante e potente. E la batteria che dura fino a 60 minuti ti permette di effettuare una pulizia quotidiana non-stop!

Dotato di tre modalità di pulizia, puoi bilanciare potenza e durata della batteria per adattarti a ogni situazione. Una delle chicche più interessanti è la spazzola Motorbar, con setole rigide e filamenti in fibra di carbonio, perfetta per pavimenti e tappeti, ma abbiamo anche la bocchetta a lancia che raggiunge gli angoli più ostici. Non manca neanche la spazzola multifunzione, ideale per pulire mobili e non solo.

Il sistema di monitoraggio ti permetterà di controllare in tempo reale le prestazioni dell’aspirapolvere sullo schermo LCD, fornendo informazioni su aspirazione, durata della batteria e molto altro. Una particolarità risiede nel fatto che la potenza di aspirazione si adatterà automaticamente al tipo di superficie, ottimizzando l’efficienza energetica e prolungando la durata della batteria.

Inoltre, nel bundle è incluso anche un kit per la pulizia dell’auto che comprende una mini spazzola motorizzata per rimuovere peli di animali domestici e sporco dai sedili e dai tappetini, una bocchetta morbida per pulire il cruscotto e le superfici delicate, e un tubo flessibile per raggiungere con facilità anche gli angoli più difficili dell’auto!

Pulisci la tua casa in un attimo con l’aspirapolvere Dyson V11 a un prezzo scontato del 20%: solo 479,00€!