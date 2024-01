Aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2: 100€ di SCONTO su eBay

Vuoi un pulito profondo senza fare fatica e senza rovinare le superfici delicate? La soluzione ideale per te si chiama Aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2. Grazie a questo dispositivo di ultima generazione ottieni un’aspirazione perfetta in ogni angolo della casa senza graffiare il pavimento. Si tratta di un prodotto professionale, ma allo stesso tempo molto facile e intuitivo da usare. Oggi è in offerta su eBay. Acquistalo con 100 euro di sconto immediato. Consegna gratis e rate Tasso Zero incluse.

Aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2: tuo con 4 spazzole incluse

Scegli l’ottimo Aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2! Oggi è in super promozione su eBay. Tra l’altro, incluse nella confezione, trovi 4 spazzole. La Spazzola Scale cattura velocemente capelli e polvere dalle scale. Inoltre, la Spazzola Pneumatic si regola automaticamente per un’aspirazione a contatto costante. Addirittura, la Spazzola Parquet con attacco rapido e testina snodabile è perfetta per spazi difficili e le setole in nylon rimuovono gli allergeni. Infine, la Spazzola Multifunzione è spazzola e bocchetta larga.

Acquistalo subito risparmiando 100 euro. Ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

