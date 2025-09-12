Aspirapolvere Dyson V12 Origin: prezzo da URLO su eBay

Ritrova il piacere di pulire casa sfruttando più potenza e dedicando meno tempo. In una quattro parole, Aspirapolvere Dyson V12 Origin! Questo gioiellino oggi è in offerta a un prezzo da urlo su eBay. Acquistalo subito a soli 334 euro, invece di 499 euro. Si tratta di un’ottima promozione da prendere subito al volo.

Inserendo il Coupon PSPRSETT25 nella casella dei codici sconto, alla pagina dei metodi di pagamento, ottieni un extra sconto di 15 euro sul prezzo già in offerta. Quindi, oltre al 30% di sconto, ottieni un risparmio di 15 euro. In più accedi anche a tre pagamenti con PayPal o Klarna, a tasso zero. Consegna gratuita e tutta la garanzia dello Store Dyson Ufficiale.

All’interno della confezione trovi: il Dyson V12 Origin, la Spazzola Slim Fluffy, una spazzola multifunzione, il mini turbo spazzola anti-groviglio, una bocchetta a lancia per spazi ristretti, il tubo flessibile, la spazzola delicata anti-graffio, una stazione di ricarica e il suo caricatore.

Aspirapolvere Dyson V12 Origin: il più potente anche con lo sporco invisibile

Con l’Aspirapolvere Dyson V12 Origin catturi anche le particelle indesiderate, come gli allergeni. Grazie alla nanostruttura del filtro è in grado di aspirare e imprigionare particelle come peli di animali domestici e fuliggine diesel. Ordinalo adesso a soli 334 euro con PSPRSETT25 su eBay.

Un solo pulsante ti permette di controllare l’alimentazione. Non devi impugnare il grilletto durante la pulizia. Basta premere una volta il pulsante di accensione per assicurarti una pulizia comoda e continua. Il comodo display LCD fornisce tutte le informazioni utili sulla pulizia in tempo reale.

Il kit completo, incluso nella confezione, ti permette di effettuare una pulizia profonda di tutta casa e anche della tua auto senza dover acquistare altri dispositivi. Ordina ora il Dyson V12 Origin su eBay a soli 334 euro, invece di 499 euro.