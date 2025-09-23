 Aspirapolvere Dyson V8: l'offerta su eBay sembra uno scherzo ma è reale!
Aspirapolvere Dyson V8: l'offerta su eBay sembra uno scherzo ma è reale!

L'offerta disponibile su eBay per acquistare il fantastico Aspirapolvere Dyson V8 Absolute sembra uno scherzo, ma ti assicuriamo che è reale.
L'offerta disponibile su eBay per acquistare il fantastico Aspirapolvere Dyson V8 Absolute sembra uno scherzo, ma ti assicuriamo che è reale.

Su eBay l’offerta dedicata all’Aspirapolvere Dyson V8 Absolute sembra un vero e proprio scherzo, ma ti assicuriamo che è reale. Acquistalo adesso a soli 269,10 euro, invece di 499 euro. Lo ottieni a questo prezzo inserendo il Coupon DYSONSET2025 nella casella Codici Sconto della pagina dei metodi di pagamento.

Compra ora il Dyson V8

Il vantaggio di acquistarlo su eBay è che stai concludendo l’ordine direttamente all’interno dello Store Ufficiale Dyson. Questo significa che hai spedizione e reso gratuiti oltre che la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna. Quindi tantissimi vantaggi per te che cerchi qualità e risparmio.

Pulire casa sarà davvero facile con il Dyson V8 Absolute, l’aspirapolvere senza filo dalla potenza eccezionale. Si tratta di un ottimo dispositivo, anche se non è il nuovo modello. Aspira polvere, allergeni, sporto e particelle microscopiche più velocemente e con maggiore precisione grazie alla sua potenza.

Aspirapolvere Dyson V8 Absolute: in offerta e completo di tutto gli accessori

Su eBay l’ottimo e potente Aspirapolvere Dyson V8 Absolute è in offerta speciale. Acquistalo ora a soli 269,10 euro con il Coupon DYSONSET2025. Una volta attivato ottieni un super sconto sul prezzo già in promozione. Insomma, un’occasione imperdibile per uno strumento estremamente indispensabile a casa che non vorrai più lasciare una volta provato.

329,00 499,00€ -34%
Vedi l'offerta

A casa tua arriva completo di accessori che garantiscono una pulizia profonda e su tutte le superfici e oggetti:

  • Spazzola Motorbar
  • Spazzola a rullo morbido
  • Spazzola per tessuti e materassi
  • Accessorio multifunzione
  • Mini turbospazzola anti-groviglio
  • Bocchetta a lancia
  • Stazione di ricarica a parete
  • Caricatore
  • Mini spazzola delicata

Caratteristiche uniche rendono questo aspirapolvere uno spettacolo. Svuota il contenitore senza contatto e in una sola mossa. Sfrutta le due modalità di alimentazione passando alla modalità MAX per un massimo di 7 minuti di funzionamento ad alta potenza. Goditi la Spazzola Motorbar che aspira rapidamente anche peli di animali e capelli districandoli automaticamente. Compralo adesso a soli 269,10 euro, invece di 499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 set 2025
