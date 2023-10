Assassin's Creed Mirage a soli 45,37 euro su Kinguin: approfitta ora

È uscito il 5 ottobre il tanto atteso Assassin’s Creed Mirage, che puoi acquistare a soli 45,37 euro su Kinguin.

In questa nuova avventura potrai vivere l’epopea di Basim, un abile delinquente di strada in cerca di risposte e giustizia mentre attraversa le affollate vie della Baghdad del IX secolo.

Il Parkour viene eseguito senza interruzioni attraverso la città, sfruttando un vasto assortimento di strumenti mai visti prima.

Questi strumenti saranno utili per abbattere furtivamente gli obiettivi con omicidi estremamente viscerali.

L’esperienza offerta è un mix di azione e avventura basata sulla narrazione, che segue la trasformazione di un giovane ribelle in un raffinato Maestro Assassino, con un destino conflittuale.

Il viaggio ci porta ad Alamut, la leggendaria dimora degli Assassini, che ha gettato le basi del Credo, in un sentito omaggio al gioco da cui tutto ebbe inizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.