Assassin's Creed Mirage Launch Edition, esclusiva AMAZON al Black Friday

Non hai ancora vestito i panni dell’ultimo assassino più famoso al mondo? Non ti preoccupare, oggi è il tuo giorno fortunato. Se possiedi una Xbox allora non ti puoi perdere Assassin’s Creed Mirage Launch Edition che ti mette tra le mani il gioco che tanto volevi e gadget strepitosi.

In offerta al Black Friday di Amazon, oggi hai uno sconto del 20% di cui non fare a meno. Collegati al volo in pagina per completare l’acquisto con soli 39,99€ e non perdere la tua occasione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition, eslcusiva Amazon in sconto

Si tratta di una box che non puoi perdere. Questa edizione di Assassin’s Creed Mirage ha al suo interno diversi gadget che ti sorprenderanno. Se ami questa serie di videogiochi, l’occasione è ghiotta quindi non te lo fare ripetere.

In modo specifico, all’interno trovi:

il gioco base;

la Mappa di Bagdad;

Set di tre litografie.

Se ti sei perso qualche informazione lungo la strada, sappi che con questo capitolo vesti i panni di Basim e riscopri le dinamiche e un gameplay che hanno fatto la storia della saga in un mondo totalmente nuovo e una città da esplorare in mille modi diversi.

Le missioni sono tante così come quelle aggiuntive che puoi prenotare. Insomma, di ore di gioco ne hai davvero tante davanti a te.

Pronto a buttarti a capofitto in questa nuova avventura? Porta immediatamente a casa Assassin’s Creed Mirage Launch Edition in esclusiva Amazon a casa con lo sconto Black Friday. Appena 39,99€ per la tua versione XBOX da giocare subito.

