Prenota Assassin's Creed Shadows al prezzo minimo garantito

Assassin’s Creed Shadows porterà finalmente la leggendaria saga Ubisoft nel Giappone feudale: appena annunciato, il titolo è già in preordine su Amazon. È possibile acquistarlo al prezzo minimo garantito (beneficiando automaticamente di eventuali sconti prima del lancio), per riceverlo al day one del 15 novembre. Permetterà di esplorare una mappa enorme, visitando meravigliose città castello, porti fiorenti, santuari silenziosi e paesaggi segnati dalle guerre.

Assassin’s Creed Shadows in preordine al minimo garantito

Con la prenotazione si ha diritto a una missione bonus intitolata “Solo come un cane”. Si tratta infatti della Limited Edition che include il gioco base e il pacchetto personaggi “Sekiryū” con set attrezzatura e armi per Naoe, la Bestia Sekiryū e l’oggetto Dente del drago. I protagonisti sono l’assassina shinobi Naoe e il leggendario samurai Yasuke. Per saperne di più visita la pagina dedicata. Qui sotto uno screenshot tratto dal gameplay.

I giocatori hanno chiesto per lungo tempo a Ubisoft un titolo della serie ambientato nel Giappone feudale e ora stanno per essere accontentati. Qui sotto il primo trailer ufficiale, utile per capire quale sarà l’atmosfera che si respirerà in questo Assassin’s Creed Shadows: per gli appassionati del genere e della saga, le aspettative sono molto alte.

Ecco le versioni di Assassin’s Creed Shadows già in preordine, tutte al prezzo minimo garantito.

PS5 (Limited Edition) a 79,99 euro;

Xbox Series X/S (Limited Edition) a 79,99 euro;

C’è anche la Gold Edition che permette di iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, a partire dal 12 novembre: è proposta a 109,99 euro. Include anche il Season Pass, con una missione bonus all’uscita e l’accesso gratuito a due future espansioni. È disponibile nelle versioni per PS5 e Xbox Series X/S.