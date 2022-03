Assegno Unico: INPS tranquillizza, arriverà

A partire dalla giornata di ieri, INPS ha iniziato a erogare i primi pagamenti relativi all’Assegno Unico a coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 28 febbraio. La somma è inviata tramite bonifico all’IBAN indicato dai cittadini. Chi non l’ha ancora ricevuto può comunque stare tranquillo: arriverà.

Ancora niente Assegno Unico da INPS?

È lo stesso Istituto a ribadirlo, in più occasioni, rispondendo alle domande poste via Twitter: Come da norma e come più volte specificato qui, gli esiti e gli eventuali pagamenti delle domande di Assegno Unico presentate entro il 28 febbraio arriveranno entro fine mese, controllate nei prossimi giorni . L’accredito dovrebbe essere effettuato entro il 21 marzo, ma potrebbe comparire con qualche giorno di ritardo a causa delle tempistiche necessarie per l’elaborazione da parte dei circuiti bancari.

Ricordiamo che una volta autorizzata la transazione, INPS lo notifica a coloro che hanno installato l’applicazione IO. Lo fa attraverso un messaggio di conferma come quello visibile qui sotto.

Per ogni dettaglio sulle modalità di invio della domanda dell’Assegno Unico (o Assegno Unico e Universale) rimandiamo all’articolo dedicato. Ricordiamo che il nuovo contributo economico alle famiglie è stato introdotto con l’obiettivo di inglobare e rimpiazzare altre misure di sostegno alla natalità (ad esclusione del Bonus Asilo Nido, che rimane invariato):

premio erogato alla nascita o all’adozione (Bonus Mamma Domani);

assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;

assegno di natalità (Bonus Bebè);

detrazioni fiscali per figli fino all’età di 21 anni.

Queste le tempistiche di accredito in base alla data di inoltro della richiesta: