ElevenLabs, generare voce personalizzata da prompt di testo

La realizzazione di dialoghi (al di fuori delle opzioni di testo-voce più robotiche e dei chatbot dedicati) può essere difficile. ElevenLabs dispone di uno dei migliori modelli di voce sintetica, inclusa la clonazione di voci reali (con accordi di autorizzazione e licenza in atto). Il suo ultimo strumento, Voice Design, va ben oltre e consente di progettare una voce da zero.

Voice Design di ElevenLabs per creare per voci personalizzate da prompt di testo

Sebbene il doppiaggio professionale rimanga l’opzione preferibile per dare vita a un personaggio, non sempre è fattibile. Voice Design di ElevenLabs offre un’alternativa versatile e democratica, permettendo di creare una voce specifica per un progetto in pochi secondi, adattandola alle esigenze narrative in tempo reale. Questo strumento si rivela particolarmente utile quando si ha bisogno di una voce molto specifica o quando si desidera modificare i dialoghi in base allo svolgimento di un gioco o di una storia.

L’impatto di Voice Design sull’industria dell’intrattenimento e dello sviluppo di giochi

L’introduzione di Voice Design potrebbe avere un impatto significativo su diversi settori dell’intrattenimento, dai videogiochi al cinema. Ad esempio, gli studenti di cinema e i filmmaker emergenti potrebbero sfruttare queste tecnologie per creare mondi, personaggi e interazioni all’interno di un singolo progetto, lavorando in autonomia.

La possibilità di generare voci personalizzate e realistiche, combinata con la generazione di video tramite intelligenza artificiale, potrebbe rivoluzionare il processo creativo, consentendo a un maggior numero di artisti di dare vita alle proprie idee senza dover affrontare i costi e le complessità associate alle produzioni tradizionali. Tuttavia, per ottenere risultati ottimali, è fondamentale fornire prompt dettagliati e descrittivi, come dimostrano anche gli esempi di ElevenLabs.