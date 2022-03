INPS: tutti i pagamenti del mese di marzo 2022

La prima rata dell’Assegno Unico, ma non solo: ecco il calendario dei pagamenti INPS previsti per il mese di marzo 2022. Come accade ormai puntualmente, le date subiscono variazioni in corsa che possono talvolta disorientare i beneficiari. Cerchiamo di fare chiarezza per capire con quali tempistiche si riceveranno assegni, bonus, contributi e sostegni economici.

Pagamenti INPS: il calendario di marzo 2022

Facciamo riferimento al riepilogo pubblicato nei giorni scorsi dal canale YouTube di The Wam, sulla base delle ultime modifiche e degli ultimi aggiornamenti apportati: si va dalle rate del Reddito di Cittadinanza alle pensioni di anzianità e invalidità, passando dal già citato Assegno Unico che sostituisce i precedenti sostegni economici alle famiglie con figli.

NASpi (indennità mensile di disoccupazione) dall’8 marzo al 16 marzo;

(indennità mensile di disoccupazione) dall’8 marzo al 16 marzo; Assegno temporaneo di febbraio dal 10 marzo;

dal 10 marzo; Bonus Bebè dal 13 marzo;

dal 13 marzo; Carta Acquisti entro la seconda settimana di marzo;

entro la seconda settimana di marzo; Assegno Unico e Universale dal 15 al 21 marzo;

dal 15 al 21 marzo; Reddito di Cittadinanza dal 15 marzo per primo pagamento o rinnovo (25 marzo per tutti gli altri);

dal 15 marzo per primo pagamento o rinnovo (25 marzo per tutti gli altri); Pensione di Cittadinanza dal 15 marzo per primo pagamento o rinnovo (25 marzo per tutti gli altri);

dal 15 marzo per primo pagamento o rinnovo (25 marzo per tutti gli altri); Bonus IRPEF dopo il 23 marzo;

dopo il 23 marzo; Pensioni dall’ultima settimana di marzo (l’ordine seguirà l’iniziale del cognome).

Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, a fine febbraio INPS ha reso noto di aver incontrato qualche problema nel calcolo delle rate relative al mese di febbraio, scusandosi per il disguido e confermando un ritardo per una parte dei beneficiari.

Rimanendo in tema, l’Istituto ha annunciato oggi la disponibilità della nuova procedura per la richiesta della Carta Europea della Disabilità in Italia (comunicato ufficiale). Si ricorda inoltre che c’è tempo fino al 31 marzo per richiedere il contributo in favore dei genitori disoccupati monoreddito aventi a carico figli disabili (istruzioni).