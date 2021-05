Assemblea digitale 2021: programma del 1-2 giugno

La Commissione europea e la presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea hanno comunicato il programma completo dell'Assemblea digitale 2021 che si svolgerà il 1 e 2 giugno. All'evento parteciperanno ministri di diversi Stati membri, rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione, rappresentanti del settore privato e della società civile. Gli argomenti principali sono due: decennio digitale e programma Europa digitale. Verrà inoltre inaugurato il collegamento sottomarino tra Europa e America Latina.

Assemblea digitale 2021: programma dell'evento

Il primo giorno dell'assemblea sarà dedicato alla definizione degli obiettivi che consentiranno all'Europa di conseguire la trasformazione digitale entro il 2030. A tale scopo verranno effettuati importanti investimenti mediante varie iniziative, tra cui il noto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) da 672,5 miliardi di euro.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen illustrerà i preparativi per una dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale che comprenderà diversi impegni, come garantire l'accesso ad una connettività a banda larga in tutta Europa, promuovere le competenze digitali per tutti i cittadini e realizzare un mondo online equo e senza discriminazioni.

Verrà inoltre inaugurato il progetto EllaLink, un cavo ottico sottomarino che collega Europa e America Latina. L'Europa è il principale finanziatore del programma BELLA con 26,5 milioni di euro.

Il secondo giorno dell'assemblea sarà invece dedicato al programma Europa digitale, per il quale sono stati investiti 7,5 miliardi di euro. L'obiettivo principale del programma è rafforzare la sovranità digitale europea, sostenendo la transizione verde e la trasformazione digitale. Verranno quindi finanziati progetti in quattro settori: supercalcolo, intelligenza artificiale, cybersicurezza e competenze digitali avanzate.