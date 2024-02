Assicurazione auto da pagare a rate: come funziona la polizza di Prima

Pagare a rate l’assicurazione auto, distribuendo il premio annuale in 12 rate mensili, è possibile e non richiede particolari trucchi o accorgimenti. Basta affidarsi a Prima Assicurazioni, compagnia che, in questi ultimi anni, è diventata, sempre di più, un punto di riferimento del mercato assicurativo italiano, grazie alle sue polizze auto, moto e furgone.

Il meccanismo è semplice: il premio della polizza viene dilazionato in 12 rate mensili nel caso in cui il cliente, in fase di attivazione, opti per questo tipo di pagamento, senza finanziamento. La rata viene pagata con carta di credito oppure con il proprio account PayPal.

Per scoprire quanto costa l’assicurazione auto con Prima è sufficiente raggiungere il sito della compagnia, tramite il link qui di sotto, e calcolare un preventivo gratuito e senza impegno.

Assicurazione auto a rate: come averla con Prima

Per attivare l’assicurazione auto mensile a rate è sufficiente, quindi, affidarsi a Prima Assicurazioni e calcolare un preventivo gratuito, collegandosi al sito ufficiale, tramite il link riportato a fine articolo. Il preventivo viene calcolato in pochi secondi: basta inserire la targa e pochi altri dati.

In questo modo, è possibile verificare il costo della polizza auto con Prima Assicurazioni (è possibile calcolare anche il costo della polizza moto o della polizza furgone). Il preventivo potrà poi essere attivato direttamente online, con la possibilità di optare anche per il pagamento a rate mensili, con l’importo complessivo che viene suddiviso in 12 rate.

Da notare che la polizza auto con Prima Assicurazioni prevede anche la sospensione gratuita, che l’utente può attivare in un periodo in cui non utilizza l’auto. L’emissione della polizza è immediata: tutto avviene in modo digitale, senza doversi recarsi in un ufficio e produrre materiale cartaceo. Per calcolare il preventivo basta premere sul box qui di sotto.

