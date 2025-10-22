 Assicurazione auto online: 10% di sconto web già incluso con Verti
Tra le migliori assicurazioni auto online per rapporto qualità-prezzo segnaliamo Verti, compagnia assicurativa 100% digitale del colosso spagnolo MAPFRE. In questo momento, tra le altre cose, offre il 10% di sconto web immediato per gli automobilisti che completano il preventivo e l’acquisto della nuova polizza direttamente sul sito ufficiale.

Per effettuare il preventivo della polizza auto sono sufficienti pochi secondi: gli unici dati richiesti sono infatti il numero di targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario dell’automobile. In base alle informazioni inserite, il sistema di Verti formulerà in automatico tre diversi preventivi, il cui importo cambia a seconda del numero di garanzie presenti.

Entro il 28 ottobre fino al 36% di sconto

Lo sconto web del 10% è già incluso in tutti i preventivi online, come abbiamo già detto nell’introduzione. C’è però un’ulteriore promozione in corso sul sito italiano di Verti: gli automobilisti che sottoscrivono una polizza auto entro il 28 ottobre 2025 potranno ricevere uno sconto fino al 36%.

Per ottenere la scontistica massima è necessario soddisfare alcuni requisiti, come ad esempio l’essere nuovi clienti Verti, avere la classe di merito 1 da almeno dodici mesi, non avere avuto sinistri negli ultimi cinque anni, ed essere titolari di un’auto elettrica da non più di un anno. Sempre per quanto riguarda i requisiti richiesti, la compagnia online spagnola sottolinea che bisogna includere le garanzie Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Incendio e furto più l’opzione Carrozzerie convenzionate.

Lo sconto fino al 36% si applica, sottolinea Verti, alla sola garanzia obbligatoria della Responsabilità Civile (RC Auto). L’ultimo requisito da soddisfare è infine il pagamento della polizza annuale tramite carta di credito, bonifico bancario o PayPal.

A questo proposito, ricordiamo che con Verti è possibile scegliere eventualmente anche il pagamento in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Pubblicato il 22 ott 2025

Federico Pisanu
22 ott 2025
