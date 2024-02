Assicurazione auto online: calcola un preventivo online con Allianz

Negli ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale delle compagnie assicurative online capaci di offrire prezzi RC auto stracciati rispetto alle tradizionali aziende di assicurazione. Molto spesso però i nuovi nomi si rivelano inadeguati per soddisfare le necessità degli automobilisti, in particolare quando si verifica un sinistro stradale.

Ecco perché di recente si sta assistendo a un ritorno in massa alle compagnie assicuratrici più serie, che nel frattempo hanno sposato l’online mantenendo i loro servizi e la loro proverbiale affidabilità. In Italia, e non solo, uno dei punti di riferimento rimane Allianz, partner assicurativo Olimpico e Paralimpico mondiale. Da oggi è possibile calcolare il preventivo per la propria RC Auto direttamente online a questa pagina.

RC Auto: i vantaggi offerti da Allianz

Rispetto alle compagnie assicurative online, Allianz allontana il rischio di imbattersi in brutte sorprese offrendo una protezione totale in caso di incidente stradale, furto, incendio e condizioni atmosferiche avverse. In più, Allianz è tra le prime compagnie a offrire una polizza assicurativa pensata esclusivamente per le auto elettriche (Allianz Lithium).

Una delle polizze più richieste è la polizza auto Bonus Malus. Con Allianz si hanno numerose garanzie, tra cui l’assistenza stradale 24 ore su 24, un’auto sostitutiva e le eventuali spese di soggiorno, più la tutela giudiziaria con cui rimborsare le spese sostenute per perizie e avvocati dopo un incidente (omicidio stradale incluso).

Per conoscere il prezzo dell’RC Auto con Allianz, è possibile calcolare il preventivo online sul sito ufficiale a questa pagina: sono sufficienti il numero di targa, la data di nascita e l’indirizzo e-mail.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.