Assicurazione auto online da 131 euro: calcola il tuo preventivo Prima in un minuto

Vuoi cambiare assicurazione auto, ma cerchi una soluzione conveniente? Con Prima Assicurazioni è possibile sottoscrivere una polizza RC Auto online a partire da 131 euro: calcoli il preventivo in meno di un minuto direttamente online e personalizzi ogni dettaglio della copertura, tutto comodamente da casa.

Cosa offre Prima Assicurazioni?

Ciò che differenzia sul serio Prima Assicurazioni con la concorrenza è la sua gestione digitale: dal preventivo alla sottoscrizione, fino all’assistenza, che è disponibile anche via e-mail.

La polizza è modulabile in base alle proprie esigenze: è possibile aggiungere garanzie accessorie, scegliere il massimale più adatto e definire la tipologia di guida, così da avere una protezione realmente su misura. Un altro vantaggio è la possibilità di pagare in 12 rate mensili senza finanziamento, tramite carta di credito, bonifico bancario o PayPal.

Il rapporto qualità-prezzo è uno dei punti di forza dell’offerta: non solo prezzi competitivi, ma anche la certezza di poter contare su un servizio clienti dedicato e disponibile via telefono o email. Inoltre, grazie alla RC Auto Familiare, è possibile ereditare la classe di merito da un familiare convivente, per ottenere ulteriori risparmi.

Prima Assicurazioni offre un approccio digitale, immediato e conveniente: preventivo rapido, pagamento flessibile, polizza personalizzabile e tariffe trasparenti a partire da 131 euro. Una soluzione che mette davvero il cliente al centro: calcola il tuo preventivo online in pochi minuti.