Assicurazione auto più economica: 3 motivi per cui UnipolSai conviene

Scegliere l’assicurazione auto più economica richiede un’analisi delle opzioni a propria disposizione: in questo momento, per chi ha bisogno di una polizza completa e vantaggiosa, c’è una promozione da non farsi sfuggire che viene proposta da UnipolSai.

La compagnia, infatti, mette a disposizione diversi vantaggi per i nuovi clienti a partire da uno sconto fino al 30% sul premio annuale. In più, è possibile sfruttare un anno gratis del servizio di telepedaggio UnipolMove (poi 1 euro al mese). Da notare, inoltre, che la polizza UnipolSai è disponibile anche con pagamento in 12 mesi e senza costi aggiuntivi.

Per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno per l’assicurazione auto è sufficiente visitare il sito ufficiale di UnipolSai tramite il link riportato qui di sotto.

3 motivi per scegliere UnipolSai per l’assicurazione auto

UnipolSai, in questo momento, ha la proposta giusta per chi è alla ricerca di una nuova assicurazione auto. Per i nuovi clienti, infatti, ci sono almeno 3 motivi per scegliere la compagnia:

il premio della polizza è scontato fino al 30% rispetto al prezzo standard per ridurre al minimo il costo

rispetto al prezzo standard per ridurre al minimo il costo c’è un anno di canone gratuito di UnipolMov e, il servizio di telepedaggio che si propone come alternativa più conveniente a Telepass; dal secondo anno, il servizio ha un costo di 1 euro al mese

e, il servizio di telepedaggio che si propone come alternativa più conveniente a Telepass; dal secondo anno, il servizio ha un costo di 1 euro al mese possibilità di optare per l’assicurazione auto con pagamento mensile, senza costi aggiuntivi, per dilazionare la spesa, evitando di dover pagare in un’unica soluzione

Per verificare il costo dell’assicurazione con UnipolSai è possibile calcolare un preventivo gratuito tramite il sito ufficiale. Basta premere sul tasto qui di sotto e poi compilare l’apposito form online in modo da poter contare su di un preventivo su misura. Successivamente, è possibile scegliere se attivare o meno una polizza, seguendo una procedura interamente digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.