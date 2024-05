Blank: il conto corrente aziendale che puoi provare per 3 mesi

Blank è un conto corrente aziendale completo di funzionalità specifiche pe la gestione delle fatture, dell’emissione di bonifici e di altre operazioni, pensato specificatamente per i professionisti e le piccole e medie imprese. Puoi provarlo gratuitamente per un periodo di 3 mesi senza alcun vincolo, saggiandone le funzionalità. Ecco cosa offre.

Blank: tutti i dettagli del conto aziendale

Blank è un conto proposto da una società del gruppo Crédit Agricole, con canone di soli 9,90€ al mese. È facile da aprire e bastano soltanto pochi minuti: ti basta andare nella pagina dedicata, facendo quindi clic su “Registrati” in alto a destra per dare inizio alla procedura di richiesta online. A questo punto inserisci nome, cognome, email e imposta la password, firmando successivamente i contratti per iniziare.

Una volta aperto, il conto ti mette a disposizione:

Carta di debito : il conto è associato a una carta di debito VISA business che ti consente di prelevare e spendere in tutto il mondo. Ottieni notifiche in tempo reale per ogni movimento e la gestisci comodamente dall’home banking, abilitando o meno gli acquisti all’estero, oppure sospendendola temporaneamente.

: il conto è associato a una carta di debito VISA business che ti consente di prelevare e spendere in tutto il mondo. Ottieni notifiche in tempo reale per ogni movimento e la gestisci comodamente dall’home banking, abilitando o meno gli acquisti all’estero, oppure sospendendola temporaneamente. Bonifici : puoi emettere o ricevere bonifici verso e da oltre 36 paesi. Il numero varia in base al piano che sceglierai.

: puoi emettere o ricevere bonifici verso e da oltre 36 paesi. Il numero varia in base al piano che sceglierai. Assicurazioni incluse : ti coprono anche all’estero in caso di spese mediche e anche assistenza stradale.

: ti coprono anche all’estero in caso di spese mediche e anche assistenza stradale. Funzionalità per la gestione : Blank include diverse funzioni che ti aiutano a gestire i documenti, come la possibilità di esportare le transazioni con l’importo IVA precalcolato, inviare i documenti al commercialista con un click, digitalizzare le ricevute e suddividere tutto per categoria.

: Blank include diverse funzioni che ti aiutano a gestire i documenti, come la possibilità di esportare le transazioni con l’importo IVA precalcolato, inviare i documenti al commercialista con un click, digitalizzare le ricevute e suddividere tutto per categoria. Servizio clienti: disponibile 7 giorni su 7 per qualsiasi necessità di assistenza, anche tramite WhatsApp.

Tre piani disponibili

Blank offre tre differenti piani tra cui scegliere:

Essenziale : include la possibilità di emettere fino a 30 bonifici SEPA e avere funzionalità base per la gestione.

: include la possibilità di emettere fino a 30 bonifici SEPA e avere funzionalità base per la gestione. Comfort : fino a 60 bonifici SEPA, assistenza anche via telefono, assicurazioni per il mantenimento del reddito, spese mediche e assistenza stradale, insieme a massimali più alti per quanto riguarda la carta.

: fino a 60 bonifici SEPA, assistenza anche via telefono, assicurazioni per il mantenimento del reddito, spese mediche e assistenza stradale, insieme a massimali più alti per quanto riguarda la carta. Completa: bonifici SEPA illimitati, strumenti di supporto per il contabile, massimali carta ancora più elevati e assicurazioni incluse.

Prova ora Blank e rendi tutto più semplice per la tua azienda.