Assicurazione di viaggio, con questa carta è gratis

Se sei una persona che viaggia molto, saprai che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Quale migliore soluzione, quindi, se non attivare una assicurazione di viaggio? Si tratta di una polizza che risarcisce il viaggiatore in caso di inconvenienti o eventi avversi, come incidenti, furti o perdita di bagagli. Queste assicurazioni vengono generalmente acquistate a parte e costano non meno di qualche centinaio di euro.

Esiste tuttavia un modo per avere una assicurazione viaggio completamente gratis: basta essere titolari di Carta YOU, la carta di credito di Advanzia Bank a zero canone e zero commissioni per sempre, senza conto corrente bancario collegato e ricca di funzionalità. Una vera e propria ventata d’aria fresca e un vantaggio non indifferente per coloro che amano visitare posti sempre nuovi.

Assicurazione viaggio e Carta YOU, come funziona

Carta YOU comprende un’assicurazione di viaggio completa per tutti i titolari, progettata per fornire copertura totale per:

infortuni in viaggio (tu, coniuge/partner o figlio a carico) sia nel Paese di residenza che all’estero

(tu, coniuge/partner o figlio a carico) sia nel Paese di residenza che all’estero prelievo di denaro contante successivamente rubato entro le 12 ore successive

entro le 12 ore successive furto di articoli entro 90 giorni dall’acquisto

Si applicano eventuali condizioni riguardo i benefici offerti dall’assicurazione, che possono essere consultati integralmente raggiungendo la pagina ufficiale di Carta YOU a questo link.

Vantaggi esclusivi di Carta YOU

Canone gratuito per sempre, commissioni per il prelievo contanti e utilizzo all’estero a costo zero, commissione di cambio valuta, emissione carta, spedizione, blocco, commissione d’incasso e pin sostitutivo gratis. Questi sono i vantaggi principali che spingono gli utenti a preferire Carta YOU rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato.

Inoltre, tutti i titolari potranno ottenere fino a 7 settimane di credito gratuito, oltre che la possibilità di scegliere l’opzione di pagamento frazionato dell’importo dovuto senza commissioni aggiuntive. Sebbene sia una soluzione offerta da Advanzia Bank, per richiedere e usufruire di Carta YOU non è necessario cambiare banca, poiché la fattura di pagamento verrà inviata tramite bonifico a un conto bancario già esistente.

Richiederla è semplicissimo e ci vorranno pochi minuti: ti basterà collegarti a questo link e seguire le istruzioni riportate a schermo per ottenere tutti i vantaggi di Carta YOU, inclusa l’assicurazione viaggio gratuita. Richiesta, emissione e consegna a carta sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.