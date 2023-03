Assicurazione digitale per bar e ristoranti? Ecco quale servizio scegliere

Nel contesto di bar e ristoranti, scegliere la polizza assicurativa giusta è essenziale. Basti alla quantità enorme di potenziali eventi spiacevoli che possono verificarsi in questi contesti, come infortuni e quant’altro.

Chi non ha dimestichezza con l’ambito assicurativo però, può facilmente perdersi tra tanti cavilli e informazioni, spesso poco utili, che rendono la copertura incerta e con tante “scappatoie” per l’agenzia che offre il servizio.

Non solo: molto spesso, per stipulare i relativi contratti sono necessarie tempistiche prolungate. Chi lavora in un contesto come quello della ristorazione, di contro, non ha certamente tempo da perdere.

Esiste dunque una soluzione pratica, capace di offrire adeguate coperture e la comodità di una gestione online? La risposta a questa domanda è Lokky, una piattaforma innovativa made in Italy.

Assicurazioni per bar e ristoranti? Una proposta efficace e gestibile al 100% online

Lokky è una piattaforma che offre soluzioni assicurative su misura, per andare incontro alle diverse tipologie di attività commerciali.

Il contesto della ristorazione, in tal senso, ha dei piani preimpostati che, per l’occorrenza, possono essere personalizzati in base al caso specifico. La piattaforma in questione, grazie ai dati forniti dal cliente, va ad elaborare in maniera automatica le formule più adatte per ogni singolo caso.

A livello pratico, Lokky offre soluzioni per contesti come:

• Bar (con o senza giochi)

• Trattorie e Osterie

• Ristoranti e Pizzerie

• Birrerie, Pub ed Enoteche

• Cafè, Bistrot e Fast food

così come a qualunque altro tipo di servizio legato alla ristorazione.

A livello di certezze poi, Lokky non ha nulla da invidiare rispetto alle assicurazioni tradizionali. La pittaforma, infatti, è iscritta regolarmente al Registro Unico Intermediari, consultabile presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

L’ultimo vantaggio legato a Lokky è la rapidità di richiesta e la facilità di gestione: tutto è gestibile attraverso canali digitali, dalla richiesta di apertura della polizza fino a qualunque altro tipo di interazione.

In conclusione, per comodità e affidabilità Lokky rappresenta un punto di riferimento per l’ambito assicurativo nel contesto di bar e ristoranti (e non solo!).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.