Assistente vocale AI di Spotify: 7 prompt per scoprire musica nuova

L’algoritmo di Spotify segue una logica prevedibile: più raccoglie informazioni sulle preferenze di ascolto, più tende a proporre musica simile. È il paradosso della personalizzazione estrema. Le raccomandazioni diventano sempre più accurate, ma finiscono per privilegiare ciò che è già familiare, lasciando poco spazio al piacere di imbattersi in qualcosa di nuovo.

Il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, appena introdotto nell’applicazione mobile, prova a spezzare questo circolo vizioso. È un interlocutore a cui si può parlare direttamente o scrivere, descrivendo a parole proprie cosa si cerca. C’è una bella differenza: l’algoritmo interpreta i dati di ascolto, l’assistente vocale interpreta le intenzioni.

Come funziona il nuovo assistente vocale AI di Spotify

L’assistente vocale AI di Spotify è disponibile per gli abbonati a pagamento nelle schede principale e di riproduzione dell’applicazione mobile. Al momento il servizio funziona in lingua inglese ed è accessibile negli Stati Uniti, in Irlanda e in Svezia su dispositivi con sistema operativo mobile, per gli utenti maggiorenni. L’espansione ad altre lingue e paesi è già prevista. Quindi meglio arrivare preparati!

La funzione, che si chiama “Talk to Spotify“, si affianca alle altre funzionalità di intelligenza artificiale già presenti nell’ecosistema di Spotify, come il DJ virtuale che commenta i brani e ne racconta la storia, lo strumento che costruisce playlist a partire da descrizioni testuali e da simboli grafici, la playlist giornaliera che cambia atmosfera in base all’ora e alle abitudini, lo strumento di traduzione vocale per i podcast, i remix generati dall’AI e i podcast personalizzati creati a partire dai prompt degli utenti.

I comandi di base suggeriti da Spotify includono “salva questa canzone”, “aggiungi questo alla coda di riproduzione” e “segui questo artista”. Ma il bello arriva quando si va oltre i comandi semplici e si inizia a fare richieste più complesse.

7 prompt da dare in pasto all’assistente vocale AI di Spotify

I prompt sono stati generati con l’aiuto di ChatGPT e progettati per sfruttare al massimo le capacità dell’assistente vocale di Spotify. Si possono pronunciare a voce o digitare nell’applicazione.

1. Scoprire artisti sconosciuti affini ai propri gusti

Ecco il prompt: Fammi ascoltare cinque artisti simili a [nome dell’artista] che abbiano meno di cinquecentomila ascolti mensili.

Questo prompt costringe l’assistente a cercare al di fuori dalle classifiche, nella zona in cui si trovano gli artisti simili ai preferiti, ma che non hanno ancora raggiunto la visibilità di massa. È il territorio delle scoperte genuine, quello che gli algoritmi standard tendono a ignorare perché privilegiano ciò che è già popolare.

2. Mescolare generi che non dovrebbero funzionare insieme

Prompt: Crea una playlist che mescoli rap anni Novanta, rock indipendente e musica elettronica con sintetizzatori retrò in modo che funzioni come un insieme coerente.

La sfida qui è l’incoerenza deliberata. Chiedere all’assistente di trovare il fil rouge che collega generi apparentemente incompatibili produce playlist che nessun algoritmo basato sulla somiglianza creerebbe mai.

3. Ritrovare la musica dimenticata

Prompt: Fammi ascoltare le canzoni che ascoltavo molto tre o quattro anni fa.

Un piccolo viaggio nel tempo attraverso la musica. Spotify conserva i dati di ascolto degli anni precedenti, e questo prompt li riporta in superficie. I brani che si ascoltava in loop in un periodo specifico della propria vita e che poi sono scivolati fuori dalla rotazione senza accorgersene.

4. Esplorare la scena musicale di un altro paese

Prompt: Presentami gli artisti indipendenti più importanti in [nome del paese] in questo momento.

Questo è il prompt per chi vuole uscire completamente dalla propria bolla geografica oltre che da quella dei propri gusti. La musica indipendente giapponese, brasiliana, nigeriana, coreana, svedese, ogni paese ha una scena che gli algoritmi internazionali tendono a non proporre, a meno che non glielo si chieda esplicitamente.

5. Evitare i successi ovvi

Prompt: Fammi ascoltare i brani meno conosciuti di [nome dell’artista], quelli che non sono tra i suoi singoli di maggior successo.

Ogni artista ha un catalogo molto più ampio di quello che le classifiche mostrano. Questo prompt scava sotto la superficie e porta in primo piano il materiale che i fan più attenti probabilmente conoscono già, ma che gli ascoltatori occasionali non hanno mai incrociato.

6. Scegliere la musica in base al clima

Fuori piove. Suggerisci musica che si adatti all’atmosfera, ma senza risultare malinconica

Un prompt che sembra frivolo, ma che mette alla prova la capacità dell’assistente di interpretare un’atmosfera e tradurla in una selezione musicale coerente. Costringe l’AI a trovare un equilibrio tra malinconia e luminosità che è esattamente ciò che serve in una giornata di pioggia.

7. Scovare qualcuno prima che diventi famoso

Prompt: Fammi ascoltare artisti emergenti che la critica musicale considera promettenti per il futuro prossimo.

L’assistente può incrociare i dati di ascolto con le segnalazioni della critica specializzata e produrre una selezione di nomi che probabilmente si sentirà molto più spesso nei prossimi mesi.

Parlare funziona meglio!

La differenza fondamentale tra l’assistente vocale e gli strumenti precedenti di Spotify è la forma dell’interazione. Un algoritmo lavora con i dati, la musica ascoltata, quando, quanto spesso. Un assistente vocale lavora con le intenzioni, quindi cosa si cerca in questo momento, che umore si ha, quale tipo di esperienza si desidera.

Fammi ascoltare qualcosa per concentrarmi mentre lavoro , non è un dato che un algoritmo può estrarre dalla propria cronologia di ascolto. È un’intenzione che richiede comprensione del linguaggio naturale, e che l’assistente AI gestisce con una naturalezza che i menu e i filtri dell’applicazione non potranno mai eguagliare.

Per chi usa Spotify come colonna sonora della propria giornata, poter descrivere a parole cosa si vuole ascoltare anziché cercarlo manualmente tra milioni di brani è notevole.