Cos'è Daylist di Spotify, la playlist che cambia durante la giornata

Poco meno di un anno fa, a settembre 2023, Spotify ha annunciato una nuova funzione: Daylist. Ma era disponibile solo in alcuni Paesi di lingua inglese. A marzo di quest’anno, la piattaforma di streaming musicale ha annunciato che sarebbe stata disponibile in 65 nuovi Paesi. Ancora una volta, l’Italia viene snobbata, proprio come i suoi cugini europei.

Ma questa, è finalmente la volta buona! Spotify ha confermato che la funzione Daylist è ora disponibile anche in Italia. Il servizio aggiunge che sono ora supportate altre 14 lingue: arabo, catalano, francese (Canada), francese (Francia), tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese (Brasile), spagnolo (Spagna), spagnolo (Messico) e turco.

Daylist di Spotify: la playlist generata in base ai gusti degli utenti e al momento della giornata

Daylist è una playlist iper-personalizzata che viene “aggiornata frequentemente tra l’alba e il tramonto“. In pratica, si aggiorna continuamente tra mattina e sera per adattarsi al meglio ai diversi momenti e stati d’animo degli utenti, dal tragitto verso il lavoro alla pausa pranzo fino al rientro a casa.

La playlist si evolve dinamicamente, riconoscendo attività, preferenze e sensazioni dell’utente nei vari frangenti della giornata. L’obiettivo è proporre i brani più appropriati al singolo utente a seconda del contesto e delle emozioni vissute.

Come funziona Daylist di Spotify

La Daylist viene generata tenendo conto “della musica di nicchia e dei microgeneri che ascoltate abitualmente in particolari momenti della giornata o in particolari giorni della settimana“, come spiega Spotify. Se una playlist risulta particolarmente gradita, è possibile salvarla nella propria libreria prima che venga aggiornata. Infatti, poiché le playlist di Daylist vengono rigenerate più volte al giorno, se non vengono salvate in tempo spariranno e non saranno più accessibili.

È quindi consigliabile salvare tempestivamente nella propria libreria le playlist di Daylist che si desidera conservare, per evitare che vengano sovrascritte dalla funzionalità con nuove canzoni e non siano più recuperabili in seguito. In questo modo, si potranno conservare le proprie playlist preferite generate da Daylist.

Daylist è disponibile sia per gli abbonati Premium che per gli account gratuiti. Sul dispositivo mobile, per accedervi è sufficiente andare sulla scheda Ricerca e apparirà nell’area Selezionati per voi. Dall’applicazione desktop o dal sito web, digitare “daylist” nella barra di ricerca.