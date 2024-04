Asterix XXL Romastered per Switch: una storia IMPERDIBILE (-45%)

Asterix e Obelix tornano in azione con una nuova ed entusiasmante avventura su Nintendo Switch. Rivivi le loro incredibili gesta mentre attraversano il mondo antico per salvare il loro amato villaggio dall’oppressione romana. La parte migliore? Adesso puoi farlo con un incredibile sconto del 45% su Amazon, non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 21,90 euro, anziché 39,99 euro.

Asterix XXL Romastered per Switch: un’avventura che ti terrà incollato allo schermo

Il 50 a.C. segna l’inizio di un’avventura epica, dove la Gallia è in gran parte soggiogata dai Romani. Ma c’è un piccolo villaggio che continua a resistere, un baluardo di speranza in un’era di conquista. Questo è il villaggio di Asterix e Obelix, un luogo dove la vita è fatta di caccia al cinghiale, litigi tra amici e il coraggio di difendere la propria libertà. Tuttavia, quando tornano a casa dopo una giornata di caccia, trovano il loro villaggio in fiamme, saccheggiato dai Romani! Senza esitazione, si mettono in viaggio per salvare i loro amici, affrontando sfide incredibili lungo il cammino.

In questa versione rimasterizzata del classico, potrai immergerti completamente nella prima avventura XXL dei tuoi Galli preferiti. Grazie alla modalità retrò, puoi passare istantaneamente alla grafica originale, rivivendo così i ricordi d’infanzia in un nuovo splendore. Sia che tu stia cercando un ritorno alla nostalgia o un’avventura completamente nuova, Asterix XXL Romastered offre un’esperienza coinvolgente per giocatori di tutte le età.

Preparati a combattere i legionari romani, i pirati e persino i vichinghi mentre attraversi terre lontane come la Grecia, l’Egitto e persino Roma stessa. Con l’aiuto della pozione magica di Panoramix, niente può fermare la tua missione di liberare gli abitanti del villaggio e riportare la pace nella Gallia. Il destino dei Galli è nelle tue mani.

Non perdere l'occasione di scoprire o riscoprire questa incredibile avventura con una grafica rimasterizzata mozzafiato e un gameplay avvincente. Asterix XXL Romastered per Nintendo Switch.