Asteroide 2022 AE1: rischio impatto con la Terra?

Identificato a gennaio di quest’anno, l’asteroide 2022 AE1 ha subito spaventato i ricercatori per il possibile impatto che avrebbe potuto avere con la Terra. Classificato come uno degli oggetti celesti più pericoli degli ultimi 10 anni, ha un diametro di 70 metri e un impatto sulla Terra non avrebbe portato a eventi su larga scala, ma sicuramente avrebbe fatto danni locali.

Un oggetto del diametro di 70 metri infatti non sarebbe andato distrutto completamente durante la sua scesa sulla Terra, portando a danni abbastanza grandi da essere pericoloso per alcuni centri abitati. Il problema di questo asteroide è stato l’iter di riconoscimento.

Asteroide 2022 AE1, scampato pericolo

Mentre l’asteroide veniva osservato (circa per una settimana), la Luna Piena ha accecato il NEOCC (Near-Earth Object Coordination Center), bloccando lo studio per un po’ di tempo. Appena si è potuti ritornare a vedere meglio l’oggetto celeste, le possibilità di impatto erano quasi vicine allo zero.

Non c’è nulla di cui preoccuparsi quindi: l’asteroide 2022 AE1, scoperto un paio di mesi fa, non impatterà assolutamente con la terra e quindi non potrà farci alcun male. Il terrore iniziale era dovuto alla classificazione dell’asteroide stesso, che sulla scala Palermo aveva raggiunto -0.66. La scala Palermo è una classificazione che da 0 a -2 indica una pericolosità di un asteroide da tenere sott’occhio, mentre con i valori positivi intende eventi rischiosi.

Il 2022 AE1 era partito con un valore di -1.5, per poi arrivare grazie allo studio di Marco Micheli a -0.66, il più alto mai registrato negli ultimi 10 anni. Successivamente, dopo una settimana di stop dovuto alla Luna Piena, il telescopio è stato puntato nella zona calcolata dove si sarebbe dovuto trovare, ma la sua assenza ha subito fatto calare il livello di pericolo del corpo celeste. L’annuncio dell’ESA è però arrivato da poco, e ha definitivamente tolto 2022 AE1 dalla lista degli oggetti pericolosi una volta per tutte.