 Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)
Le Astro A10 sono delle cuffie da gaming cablate leggere e resistenti e compatibili praticamente con tutte le piattaforme.
Tecnologia Audio Hifi
Con le Astro A10 puoi finalmente avere un paio di cuffie da gaming unico per tutte le tue piattaforme preferite: vista la loro natura cablata sono compatibili indistintamente con PC, Mac, PS5, Xbox, Nintendo Switch e persino dispositivi mobili come smartphone e console portatili. Oggi le prendi su Amazon in offerta flash a soli 34,99 euro invece di 64,99.

Caratteristiche cuffie Astro A10

Le Astro A10 Gen 2 sono dotate di driver dinamici da 32 mm per un suono bilanciato e preciso, con un microfono flip‑to‑mute unidirezionale da 6 mm pratico e intuitivo: basta abbassarlo per parlare o sollevarlo per disattivarlo all’istante. Puoi sfruttare anche il cavo rimovibile con regolatore del volume in linea con cui gestire l’audio senza interrompere l’azione.

ASTRO A10 Cuffie Gaming Cablate Gen 2, Cuffie da Gioco Over-Ear con Microfono Flip-to-Mute, Leggere e Resistenti, Driver 32 mm, Compatibile con PC/Mac, PS5, Xbox serie XIS, Switch,Mobile, Nero

ASTRO A10 Cuffie Gaming Cablate Gen 2, Cuffie da Gioco Over-Ear con Microfono Flip-to-Mute, Leggere e Resistenti, Driver 32 mm, Compatibile con PC/Mac, PS5, Xbox serie XIS, Switch,Mobile, Nero

34,99 61,78€ -43%
Le cuffie sono dotate di un archetto ultra resistente e una struttura robusta, con una forma over‑ear ergonomica con design chiuso che assicura isolamento e comfort anche per lunghe sessioni di gioco. I cuscinetti auricolari e l’archetto sostituibili permettono di mantenerle sempre come nuove.

Un headset leggero, versatile e affidabile per le tue sessioni di gioco: acquista ore le Astro A10 Gen 2 a soli 34,99 euro invece di 64,99.

Giovanni Ferlazzo
