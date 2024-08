ASTRO BOT per PS5 è in FORTE SCONTO durante il preordine

Esclusiva di lusso del catalogo PS5, ASTRO BOT è certamente uno dei titoli più attesi della stagione videoludica da parte di chi ha la console di casa Sony collegata al televisore: oggi lo trovi in forte sconto su Amazon e lo puoi acquistare in preordine al prezzo minimo garantito. La consegna a domicilio avverrà al day one del 6 settembre, senza alcuna spesa.

L’esclusiva PS5 in sconto: è il giorno giusto per il preordine di ASTRO BOT

È un platform in terza persona con protagonista quella che può essere definita la nuova mascotte di PlayStation. Sviluppato dal talentuoso Team Asobi, rappresenta di fatto il seguito di Astro’s Playroom, preinstallato nella piattaforma per aiutare a prendere confidenza con il controller Dual Sense, un’esperienza che si è rivelata molto più di una tech demo, garantendo molte ore di divertimento. Nel corso di questa nuova avventura si attraverseranno le ambientazioni più differenti, dalle spiagge sabbiose alle giungle lussureggianti, fino ai vulcani incandescenti, sempre con lo stile colorato e scanzonato che accompagna il franchise. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda del gioco, adatto a tutta la famiglia (il rating assegnato da PEGI è 7).

Grazie alla promozione in corso, puoi acquistare ASTRO BOT per PS5 in preordine a 59 euro invece di 70 euro come da listino ufficiale. Trattandosi di una prenotazione al prezzo minimo garantito, in caso di ulteriori sconti da qui al lancio del 6 settembre, saranno applicati in automatico prima di effettuare il pagamento. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora.

Se lo metti nel carrello in questo momento, sappi che vendita e spedizione sono entrambe gestite da Amazon e che è prevista la consegna gratuita direttamente a domicilio al day one.