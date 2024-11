Definito da molte recensioni come il titolo destinato a cambiare per sempre il genere platform, ASTRO BOT per PS5 è in forte sconto su Amazon nella sua edizione fisica su disco. Sviluppato da Team Asobi e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, sfrutta al meglio le caratteristiche del controller DualSense per un’esperienza di gameplay divertente e innovativa.

Risparmia su ASTRO BOT per PS5 con questa offerta

Con la sua visuale in terza persona e lo stile già apprezzato nel prequel ASTRO’s Playroom, ti porterà in un’avventura single player attraverso numerose ambientazioni colorate, dinamiche e ricche di segreti da scoprire: dalle spiagge sabbiose alle giungle lussureggianti, fino ai vulcani incandescenti. Riuscirai a liberare tutti i bot nascosti in questo universo da esplorare? Ognuno di loro richiama alla mente un personaggio o un franchise della storia di PlayStation. È adatto a tutta la famiglia, avendo ottenuto la classificazione PEGI 7. Il livello di difficoltà è ben calibrato: mai eccessivamente ostico, ma il livello di sfida rimane alto per chi vuole ottenere tutti i trofei a disposizione. Trovi altre informazioni nella scheda del gioco.

Al prezzo di soli 59 euro, ASTRO BOT è un’esclusiva PS5 da non lasciarsi sfuggire. Lo sconto è applicato in automatico (non servono coupon). È una vera e propria killer application per la console, non lasciarti sfuggire l’occasione.

Se lo ordini adesso, il gioco arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la spedizione gratuita, così da poterti divertire per tutto il weekend. È venduto e spedito da Amazon. La media voto assegnata da centinaia di recensioni sfiora il perfect score: 4,8/5. Puoi approfittarne anche se è un regalo di Natale: per l’eventuale restituzione avrai tempo fino a metà gennaio.