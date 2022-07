ASUS annuncia la disponibilità di tre Zenbook

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia di tre notebook della serie Zenbook, due dei quali erano stati presentati all’inizio di maggio durante l’evento online “The Pinnacle of Performance“. Si tratta di Zenbook Pro 16X OLED (UX7602), Zenbook S 13 OLED (UM5302) e Zenbook 14 OLED (UX3402ZA). Quest’ultimo modello sarà disponibile anche su Amazon, come la precedente versione.

ASUS Zenbook: specifiche e prezzi

Lo Zenbook Pro 16X OLED è il modello di punta della serie. Il notebook possiede un telaio unibody in lega di alluminio e uno schermo touch OLED NanoEdge da 16 pollici con risoluzione 4K (3840×2400 pixel), gamma colore DCI-P3 100% e certificazioni VESA Display HDR True Black 500 e Dolby Vision. La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i9-12900H, 32 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6.

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, quattro porte USB Type-A, due porte Thunderbolt 4, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader SD, webcam full HD IR, tastiera retroilluminata, touchpad aptico con NumberPad 2.0, controller rotante ASUS Dial, sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos e batteria da 96 Wh. Il prezzo del notebook è 3.200 euro.

Lo Zenbook S 13 OLED ha invece uno schermo OLED da 13,3 pollici (2880×1800 pixel), processore AMD Ryzen 7 6800U, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.0, tre porte USB Type-C, jack audio, webcam 720p, tastiera retroilluminata e batteria da 67 Wh. Il prezzo del notebook è 1.400 euro.

Infine, lo Zenbook 14 OLED ha uno schermo OLED NanoEdge da 14 pollici (2880×1800 pixel), processori Intel Core i7-1260P e Core i5-1240p, 8/16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 da 512 MB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.0, quattro porte USB Type-A, due porte Thunderbolt 4, uscita HDMI, lettore microSD, jack audio, webcam 720p, tastiera retroilluminata e batteria da 75 Wh. Il prezzo della configurazione base è 999 euro.

