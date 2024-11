ASUS annuncia i nuovi notebook ExpertBook P1

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi notebook appartenenti alla serie ExpertBook P1 e indirizzati ai professionisti. Non ci sono gli ultimi processori Intel, ma l’azienda taiwanese ha puntato sulla qualità costruttiva, la portabilità e la sicurezza. Per l’acquisto è necessario contattare i consulenti di ASUS Business.

ASUS ExpertBook P1: specifiche complete

ASUS ha svelato due modelli della serie: ExpertBook P1 (P1403) e P1 (P1503). La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo: 14 e 15,6 pollici, rispettivamente, entrambi con risoluzione di 1920×1080 pixel e trattamento antiriflesso. Cambiano ovviamente dimensioni e peso (1,4 e 1,6 Kg, rispettivamente).

Tutte le altre specifiche sono in comune tra i due modelli: processori Intel Core i5-13500H e Core i7-13700H, fino a 64 GB di memoria DDR5-5200, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB in formato M.2 2280 (è possibile installare un secondo SSD M.2 2230 e sfruttare le modalità RAID 0/1), webcam HD, uscita HDMI 1.4b, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), jack audio, due altoparlanti, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.2, tastiera retroilluminata (con tastierino numerico nel modello da 15,6 pollici) e batteria da 50 Wh.

Gli utenti troveranno l’app ASUS AI ExpertMeet che offre funzionalità utili durante le videoconferenze, come la traduzione automatica dei sottotitoli e i riassunti con le parti più importanti. I notebook possono essere acquistati con Windows 11 o senza sistema operativo. È incluso anche un anno di abbonamento a McAfee+ Premium.