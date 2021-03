ASUS annuncia tre schede video Radeon RX 6700 XT

A distanza di una settimana dall’annuncio di AMD, ASUS ha svelato le sue schede video basate sulla GPU Navi 22. Il produttore taiwanese offre ai gamer tre modelli: ROG Strix Radeon RX 6700 XT, TUG Gaming Radeon RX 6700 XT e Dual Radeon RX 6700 XT. Purtroppo non sono stati comunicati prezzi e disponibilità per il mercato italiano.

ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT

La ROG Strix Radeon RX 6700 XT è il modello più costoso, in quanto ASUS ha utilizzato materiali più pregiati e tecnologie più avanzate. La scheda possiede un sistema di raffreddamento con un dissipatore di gradi dimensioni (occupa tre slot) e tre ventole che si attivano quando la temperatura della GPU è compresa tra 55 e 60° C. La ventola centrale ruota in senso contrario alle altre due per ridurre le turbolenze.

La versione che arriverà in Italia ha frequenze di clock superiori a quelle standard. Sulla staffa posteriore ci sono tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1b. Le specifiche rispecchiano quelle comunicate da AMD: 2.560 stream processor, 12 GB di memoria GDDR6, interfaccia PCI Express 4.0. L’alimentazione ausiliaria viene fornita con due connettori a 8 pin.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT

La TUF Gaming Radeon RX 6700 XT ha un design meno appariscente, ma lo stesso sistema di raffreddamento (quindi occupa tre slot). In questo caso il rivestimento è in alluminio spazzolato. Identiche le specifiche della GPU (anche per questo modello le frequenze sono overcloccate), il numero/tipo di porte sulla staffa posteriore e la quantità di memoria.

ASUS Dual Radeon RX 6700 XT

Infine, la Dual Radeon RX 6700 XT ha una forma più tradizionale e una lunghezza inferiore, quindi può essere installata in case più piccoli. Il sistema di raffreddamento occupa sempre tre slot, ma ci sono solo due ventole. Questo modello ha frequenze standard, per cui l’alimentazione ausiliaria viene fornita con connettori da 8 e 6 pin.