ASUS Chromebook 14" a 199 euro: occasione Black Friday su Amazon (-33%)

Se cerchi un nuovo compagno di avventure per il lavoro o l’università, questo Chromebook di marca ASUS da 14 pollici è perfetto. Oggi, grazie agli sconti Black Friday di Amazon, puoi acquistarlo a soli 199 euro invece di 299, con disponibilità immediata e spedizione Prime.

ASUS Chromebook in offerta: perfetto per lavorare e studiare

Il Chromebook è un laptop versatile, leggero e dalla potente batteria che è pensato principalmente per lavorare e studiare, oltre che per l’intrattenimento leggero.

Include un processore MediaTek Kompanio 520 e 8GB di RAM, ma il vero punto di forza è il sistema operativo ChromeOS che ti permette di avere aggiornamenti automatici, protezione antivirus integrata e l’accesso a migliaia di app tramite il Google Play Store con una immediatezza d’uso efficace.

La batteria dura fino a 15 ore, mentre il monitor anti-riflesso da 14 pollici con refresh rate a 60Hz è perfetto perché sia utilizzabile comodamente in giro anche sotto la luce diretta del sole. Tramite la funzione Chromebook Plus potrai inoltre sfruttare strumenti avanzati come Adobe Photoshop e Adobe Express, con l’intelligenza artificiale che ti aiuterà a migliorare le videochiamate e modificare le immagini.

Un laptop ideale per studenti e lavoratori spesso in giro che mette insieme semplicità, sicurezza e produttività. Acquista adesso l’ASUS Chromebook CM14 a soli 199 euro.