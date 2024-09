ASUS Chromebook a 198 euro: offerta Amazon per il Back to School

Una soluzione perfetta per l’università o il lavoro mobilità è il Chromebook CX1 di ASUS, oggi protagonista di un’offerta molto interessante su Amazon che rientra nella campagna “Back to School”: puoi acquistarlo infatti a soli 198 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

ASUS Chromebook CX1: utile per università e lavoro

Questo Chromebook con display da 14 pollici Full HD antiriflesso è un dispositivo portatile veloce e versatile, con prestazioni fluide e reattive, ideali per gestire al meglio le app di Google Workspace e tutte le altre applicazioni disponibili su Google Play.

Il design leggero e trendy dello chassis, che pesa solo 1,47 kg, rende questo dispositivo perfetto per chi è sempre in movimento: ideale quindi per professionisti e studenti universitari, per un portatile che risulta anche sicuro e protetto grazie agli aggiornamenti automatici e alla protezione antivirus integrata.

Un ulteriore vantaggio dato dall’acquisto di questo Chromebook è che avrai diritto a un anno di Google One, con 100 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito per salvare e accedere facilmente a tutti i tuoi file e foto.

ASUS Chromebook CX1 combina prestazioni, portabilità e sicurezza in un unico pacchetto e adesso è ancora più conveniente: acquistalo a soli 198 euro.