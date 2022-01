ASUS Chromebook CX1: a questo prezzo è REGALATO

Ha tutto ciò che serve per seguire le lezioni online della didattica a distanza e costa poco, anzi pochissimo: oggi ASUS Chromebook CX1 è acquistabile su Amazon a prezzo stracciato. Il laptop è disponibile immediatamente e con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

ASUS Chromebook CX1 con Chrome OS a PREZZO STRACCIATO

Tra le specifiche tecniche integrate figurano un display HD da 11,6 pollici con superficie antiriflesso, il processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM, una memoria eMMC da 32 GB per l'archiviazione dei dati, la webcam 720p utile per connettersi con insegnanti e compagni (ma anche con i colleghi per le riunioni da remoto), le porte USB (anche Type-C) e una batteria capiente per un'autonomia che arriva a dieci ore con una sola ricarica. Non mancano ovviamente WiFi e Bluetooth.

Il sistema operativo è Chrome OS, costantemente aggiornato da Google, con pieno supporto all'esecuzione delle applicazioni Android da scaricare e installare direttamente dalla piattaforma ufficiale Play Store. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di far tuo il computer portatile di ASUS (modello Chromebook CX1) al prezzo di soli 179 euro invece di 269 euro come da listino, approfittando di questa offerta. Non sappiamo quanto durerà né quante siano le unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.