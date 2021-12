ASUS Chromebook Detachable CZ1 arriva in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Chromebook Detachable CZ1, un notebook con tastiera staccabile e cavalletto posteriore, indirizzato al mondo della scuola. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità costruttiva, considerato l'uso da parte degli studenti. Il notebook può essere acquistato su Amazon.

ASUS Chromebook Detachable CZ1: specifiche e prezzo

Il Chromebook Detachable CZ1 possiede un telaio resistente a cadute e urti, grazie al rivestimento in gomma lungo i quattro bordi. La cover posteriore è resistente a graffi ed impronte. Il notebook ha ricevuto anche la certificazione MIL-STD-810H. In pratica è quasi indistruttibile. Lo schermo touch da 10,1 pollici ha una risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e supporta la stilo in dotazione (che si ricarica automaticamente quando inserita nel suo alloggiamento).

ASUS ha inoltre scelto il processore octa core MediaTek Kompanio 500, 4 GB di RAM LPDDR4X, 64 GB di storage, due fotocamere (posteriore da 8 megapixel, frontale da 2 megapixel), altoparlanti stereo, microfono con supporto per il riconoscimento vocale (Google Assistant), porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. La tastiera ErgoLift permette una digitazione più comoda. La batteria da 27 Wh offre un'autonomia fino a 11 ore.

Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS. È possibile accedere al Google Play Store e scaricare le app Android. Il Chromebook Detachable CZ1 (colore nero) può essere acquistato su Amazon al prezzo di 399,00 euro.