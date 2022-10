ASUS Chromebook Flip CM3 a 199€ su Amazon: lo usi come PC e tablet

Grande sconto Amazon su ASUS Chromebook Flip CM3 che può essere tuo oggi a soli 199 euro. Il dispositivo, con display touchscreen da 12 pollici, si contraddistingue per la sua cerniera ruotabile a 360 gradi che ti permette di utilizzarlo, a seconda delle tue esigenze, come notebook o tablet. Con disponibilità immediata, sarà a casa tua già domani.

ASUS Chromebook Flip CM3: convertibile e versatile, una grande occasione

ASUS Chromebook Flip CM3 ha un processore MediaTek Kompanio 820 con scheda grafica integrata Arm NATT MC5 ad alimentare il sistema operativo Chrome: veloce, semplice, sicuro e con antivirus integrato sempre aggiornato per la tua protezione.

La connettività è garantita dalla presenza di porte USB di tipo A e tipo C, mentre la batteria ti offre fino a 10 ore di autonomia. Portatile e leggero, con un peso di 1.14kg e uno spessore di soli 16,8mm. Il suo punto di forza, come detto, è la cerniera ruotabile fino a 360 gradi per metterti a disposizione una versatilità senza pari, ideale per tutte le tue esigenze professionali, di svago o per lo studio.

Con il supporto alla ASUS Pen hai una scrittura intuitiva come se fosse su carta, aumentando la tua produttività. Tutto questo a soli 199 euro, adesso, su Amazon. Con Prime lo riceverai già domani.

