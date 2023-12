Crolla il prezzo di ASUS Chromebook Flip CX1 su Amazon

Segnaliamo lo sconto di 70 euro sul listino proposto oggi da Amazon per ASUS Chromebook Flip CX1. Si tratta di un notebook convertibile che può essere utilizzato in diverse modalità: come un portatile tradizionale, ma all’occorrenza anche come una grande tablet. L’offerta dell’e-commerce lo rende un ottimo affare per chi cerca un laptop da destinare alla produttività di base, allo studio o all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. È perfetto anche per un regalo di Natale hi-tech.

ASUS Chromebook Flip CX1: lo sconto di Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display touchscreen con diagonale da 14 pollici e cerniera che permette una rotazione fino a 360 gradi, processore Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4X, 64 GB di memoria interna eMMC, webcam con microfono e fotocamera integrata nella tastiera, Wi-Fi 6E, Bluetooth, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB-C 3.2 Gen 1 con output video e power delivery, lettore microSD, jack audio e batteria con autonomia elevata. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del prodotto. Il sistema operativo è ChromeOS con accesso a Google Play per il download delle applicazioni Android.

Al prezzo finale di soli 329 euro, ASUS Chromebook Flip CX1 è un affare da cogliere al volo, considerando le sue caratteristiche e la versatilità del design. Lo sconto di 70 euro è applicato in automatico. È un regalo? Niente paura: sarà possibile ricorrere all’eventuale restituzione entro il 31 gennaio 2024.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa entro 24 ore, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.