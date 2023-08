Asus Chromebook Flip: su Amazon il prezzo è una BOMBA

Avete mai desiderato un laptop che vi permetta di aumentare la produttività e divertirvi allo stesso tempo, ovunque voi andiate? Beh, l’Asus Chromebook Flip CX1400FKA è proprio quello che fa al caso vostro! Con una cerniera a 360° che offre una flessibilità senza limiti e una fotocamera rivolta verso il mondo, questo dispositivo vi permette di studiare o lavorare nel modo che preferite, offrendovi anche la possibilità di catturare i momenti migliori della vostra giornata.

Amazon vi offre un’offerta da non perdere per l’acquisto di questo laptop versatile. Solo oggi, potete mettere le mani su questo gioiello tecnologico al prezzo incredibile di soli 328 euro, con un risparmio del 18% sul suo prezzo di listino. Non c’è niente di meglio di uno sconto così vantaggioso per la versione con 4GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione espandibile.

Asus Chromebook Flip: caratteristiche principali

Sia che voi siate degli studenti che cercate di ottenere il massimo da Google o dei professionisti sempre in movimento, l’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è la porta d’accesso ideale a un mondo di possibilità. Grazie alla sua velocità di esecuzione, alla sicurezza robusta e alle funzioni pratiche, questo laptop non solo vi permette di svolgere le vostre attività in modo efficiente, ma vi consente anche di divertirvi con una vasta gamma di app disponibili su Google Play.

Il design semplice ed elegante del dispositivo si adatta perfettamente al vostro stile di vita dinamico, offrendovi la possibilità di utilizzare il Chromebook in modalità tablet, laptop, tenda o in piedi grazie alla sua flessibile cerniera a 360°. Navigare sul web, completare le vostre attività e condividere contenuti non è mai stato così semplice!

E non dimentichiamo che questo laptop con ChromeOS si trasforma in un tablet potente e versatile grazie al suo schermo touch HD altamente reattivo. Potrate godere del meglio di entrambi i mondi, grazie alla compatibilità con le app di Android che vengono fatte girare senza intoppi sfruttando un hardware composto da Intel Celeron N4500, RAM 4GB, 64GB eMMC di memoria di archiviazione espandibile e scheda grafica Intel UHD Graphics 600.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica opportunità: l’Asus Chromebook Flip CX1400FKA può essere tuo a soli 328 euro, con un risparmio di 71 euro sul suo prezzo di listino normale. Prendete la decisione oggi stesso e non perdetevi questa occasione unica! Il prezzo finale non è il suo minimo storico, ma è di molto vicino.

