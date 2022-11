ASUS Chromebook in offerta su Amazon: solo 199€, quasi metà prezzo

Se sei alla ricerca di un notebook pratico, veloce, facile da portare in giro e che sia perfetto per il lavoro, lo svago e lo studio, dai un’occhiata all’offerta Amazon su questo ASUS Chromebook. Acquistandolo adesso lo pagherai soltanto 199 euro, con uno sconto di 180 rispetto al prezzo di listino. Con spedizione Prime inclusa, lo riceverai a casa praticamente subito.

ASUS Chromebook in offerta: lavori e studi dove vuoi

Il modello di ASUS Chromebook di cui parliamo in questo articolo è uno dei migliori presenti sul mercato, per merito del suo display Full HD da 14 pollici con cornici sottili NanoEdge, rapporto screen-to-body del 78% e una cerniera piatta fino a 180 gradi per garantirti la massima immersività.

Il notebook è stato pensato per essere portato facilmente in giro, con una scocca spessa appena 18mm e un peso complessivo di 1.51kg. Le prestazioni sono garantite da un processore Intel Celeron N4120, supportato da una scheda grafica Intel HD Graphics 600.

Il punto di forza che contraddistingue questo PC portatile da qualsiasi altro è però la presenza del sistema operativo Chrome OS: veloce, semplice e sicuro, sviluppato da Google, è progettato per rimanere prestazionale nel tempo, grazie ad aggiornamenti automatici regolari, antivirus integrato e archiviazione in cloud che non appesantisce l’hardware.

Le opzioni di connettività comprendono la presenza di porte USB Type-C, WiFi 802.11ac dual-band e una batteria che dura fino a 12 ore di autonomia. Un notebook perfetto per le esigenze di lavoro e studio, che puoi acquistare adesso a soli 199 euro invece di 379.

