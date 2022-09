ASUS Chromebook a metà prezzo: solo 179€ su Amazon

Vuoi un computer portatile facile da trasportare, veloce e che possa durare a lungo? Non puoi non approfittare allora dell’offerta Amazon su questo fantastico ASUS Chromebook: grazie allo sconto del 49% lo paghi infatti soltanto 179 euro, invece del prezzo di listino fissato a 349.

Se sei un abbonato Prime hai, come sempre, la spedizione gratuita ed immediata. Il Chromebook sarà a casa tua già domani e adesso ti spieghiamo perché dovresti acquistarne uno.

Perché scegliere un ASUS Chromebook: cosa cambia rispetto a un PC tradizionale?

Il grande vantaggio dei Chromebook in generale è la presenza del sistema operativo Chrome OS: sicuro e veloce, è stato progettato da Google allo scopo di rimanere veloce nel tempo grazie agli aggiornamenti automatici regolari, all’antivirus integrato che ti protegge dagli attacchi esterni e all’archiviazione in Cloud che non appesantisce l’hardware.

Una soluzione perfetta dunque per chi è alla ricerca di un portatile versatile e funzionale, con un’interfaccia semplice e intuitiva per il lavoro, lo studio e il tempo libero grazie anche alle migliaia di applicazioni che puoi scaricare sul Google Play Store.

Il tutto accompagnato dalla qualità tipica dei prodotti ASUS: hai un display NanoEdge dalle cornici ultrasottili e antiriflesso, una tastiera che ti garantisce il massimo comfort di digitazione e resistente ai liquidi e una cerniera ruotabile di 180 gradi per la massima versatilità. La scheda tecnica include un processore Intel Celeron N3350, 4GB di RAM e 64GB di memoria espandibile.

ASUS Chromebook Flip è il PC portatile pensato per l’estrema flessibilità in movimento: ora può essere tuo a soli 179 euro invece di 349. Un affare da non lasciarti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.