ASUS Chromebook Plus in offerta oggi a meno di 300€: un’occasione da non perdere

Se stai cercando un computer portatile versatile, facile da trasportare ovunque e in grado di accompagnarti nelle tue giornate di studio, lavoro o nel tempo libero, ASUS Chromebook Plus CX3402 è la scelta giusta. Oggi lo trovi in offerta su Amazon con il 33% di sconto e lo paghi solamente 299€.

3 ragioni per scegliere l’ASUS Chromebook Plus

Potente ed efficiente con Intel i3 di 12ª gen e 8 GB LPDDR5

Display 14″ FHD

Connettività completa

Compatto, versatile e potente in ogni circostanza

Il suo display Full HD da 14”, racchiuso in una scocca sottile e resistente da soli 1,44 kg, ti garantisce una visione ampia e immersiva senza rinunciare alla portabilità. Con uno spessore di appena 1,87 cm, è perfetto per chi è sempre in movimento.

Con il processore Intel Core i3 di dodicesima generazione e 8 GB di RAM, puoi contare su prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Che tu stia scrivendo documenti, partecipando a una riunione online o modificando immagini o guardando contenuti in streaming hai tutta la potenza di cui hai bisogno.

Con ASUS Chromebook Plus hai poi una grande attenzione alla sicurezza. Il sistema, infatti, si aggiorna automaticamente e integra una protezione antivirus che ti mantiene sempre protetto. Inoltre, acquistando ASUS Chromebook Plus riceverai 100 GB di spazio su Google One gratis per un anno, così puoi salvare i tuoi file in cloud e accedervi ovunque.

Ideale per chi…

Usa app Google e lavora in mobilità

Guarda video e partecipa a videolezioni/videochiamate

Cerca un dispositivo compatto e versatile

Acquistando ASUS Chromebook Plus hai anche accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate con le quali, per esempio, migliorare le tue videochiamate o modificare le immagini. Approfitta dell’offerta per acquistarlo con il 33% di sconto e pagarlo solamente 299€, un prezzo ottimo per un dispositivo di questo tipo.