ASUS Chromebook Plus (Intel Core) a -150€: è MINIMO STORICO

Questa offerta a tempo di Amazon applica uno sconto di 150 euro al listino di ASUS Chromebook Plus CX34 e porta il notebook al suo prezzo minimo storico. Si tratta di uno dei modelli più interessanti della categoria, per via della notevole potenza di calcolo integrata, che lo rende adatto anche all’utilizzo in ambito professionale. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e cosa rende la promozione in corso meritevole di una segnalazione su queste pagine.

Il Chromebook di ASUS è in forte sconto

Diamo uno sguardo al comparto hardware, passando in rassegna le specifiche tecniche principali: display da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1215U con GPU Intel UHD affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi e Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Lato software, il sistema operativo è ChromeOS di Google con accesso a Play Store per il download delle applicazioni Android. Scopri di più nella descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire l’occasione, metti il notebook nel carrello e compralo ora per riceverlo direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon, che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione.

Grazie allo sconto di 150 euro applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali), ASUS Chromebook Plus CX34 al prezzo minimo storico di soli 299 euro è un vero e proprio affare, da cogliere al volo. La colorazione è Grigio, quella visibile in queste immagini. Ricordiamo che si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe andare sold out entro breve.