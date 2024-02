ASUS Chromebook Plus: SUPER sconto del 16% su Amazon

C’è un nuovo compagno di viaggio sul mercato, e sta per rivoluzionare il modo in cui affronti la tua giornata. L’ASUS Chromebook Plus CX3402 è più di un semplice laptop, è un compagno affidabile e potente che ti seguirà ovunque tu vada, e ora puoi ottenerlo con uno sconto del 16% su Amazon. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 379,00 euro, anziché 449,00 euro.

ASUS Chromebook Plus: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Con un display da 14 pollici e risoluzione FHD, questo Chromebook offre un’esperienza visiva incredibile, che rende ogni attività, dal lavoro al tempo libero, un vero piacere. Immagini nitide e dettagliate ti faranno dimenticare di essere davanti a uno schermo e ti faranno immergere completamente nella tua attività.

Ma la vera magia di questo Chromebook risiede nella sua portabilità. Con uno chassis leggero da soli 1,44 kg e uno spessore di appena 1,87 cm, è progettato per adattarsi al tuo stile di vita in movimento. Prendilo con te ovunque tu vada e non preoccuparti mai di dover rinunciare alla produttività per la comodità.

E le prestazioni? Beh, sono semplicemente eccezionali. Grazie al processore Intel Core i3 di 12a generazione e 8 GB di memoria, puoi eseguire tutte le tue app preferite senza alcun intoppo. Che tu stia lavorando su progetti impegnativi o semplicemente navigando sul web, questo Chromebook è sempre pronto a rispondere alle tue esigenze.

E non dimenticare la sicurezza. Con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, puoi essere certo che il tuo Chromebook sarà sempre al sicuro da qualsiasi minaccia online, consentendoti di concentrarti sulle tue attività senza preoccupazioni.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Con l’acquisto di questo Chromebook, ottieni anche un anno di Google One, che ti offre 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud gratuitamente. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa l’ASUS Chromebook Plus CX3402 al prezzo vantaggioso di soli 379,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.