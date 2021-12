ASUS Chromebook al PREZZO MINIMO STORICO per Natale

Il 2021 che sta per concludesti ha consacrato la linea di computer portatili con sistema operativo Chrome OS, grazie ai passi in avanti della piattaforma e delle funzionalità integrate. Oggi segnaliamo la super offerta sull'ottimo modello ASUS ChromeBook C425, proposto in questo momento al prezzo minimo storico su Amazon con consegna garantita entro domani: se lo compri subito potrai metterlo sotto l'albero di Natale.

Natale hi-tech: ASUS Chromebook C425 è l'affare last minute

Il laptop include specifiche tecniche di primo piano a partire dal display Full HD da 14 pollici per arrivare al processore Intel Core M3-8100Y affiancato da GPU Intel HD Graphics 615, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A questo si aggiungono una gamma completa di porte e moduli per la connettività oltre a una batteria capiente, così da essere sempre pronto a soddisfare ogni esigenza nell'ambito della produttività, della didattica e dell'intrattenimento. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Come già scritto in apertura, il sistema operativo è Chrome OS con pieno supporto alle applicazioni Android distribuite attraverso la piattaforma ufficiale Play Store di Google. In questo momento hai la possibilità di acquistare ASUS Chromebook C425 al prezzo di soli 379 euro invece di 599 euro come da listino, approfittando di uno sconto di 220 euro e potendo contare sulla spedizione gratuita immediata. Un verso affare last minute di Natale.