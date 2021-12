Mordi il Natale con gli auricolari Black Shark

Ci sono auricolari wireless e AURICOLARI WIRELESS: il modello Black Shark Lucifer T1 rientra di diritto in quest'ultima categoria. Con un design che non fa nulla per passare inosservato e prestazioni al top, è proposto oggi su Amazon con un coupon sconto del 30% e la garanzia di riceverlo domani, così da poterlo mettere sotto l'albero di Natale.

Black Shark Lucifer T1: auricolari wireless senza compromessi

Il funzionamento si basa sullo standard Bluetooth 5.2, sono presenti quattro microfoni per filtrare i rumori di fondo e driver da 10 mm per una qualità del flusso audio ai massimi livelli. Ancora, la latenza ultra-bassa da 55 ms li rende perfetti per il gaming oltre che gestire le chiamate e ascoltare musica o podcast. Ciliegina sulla torta l'autonomia: fino a 35 ore con una sola ricarica grazie alla custodia che svolge il ruolo di powerbank. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Black Shark Lucifer T1 offre inoltre controlli touch per ogni operazione e la certificazione IPX4 che assicura la protezione da schizzi d'acqua e pioggia. Incluse nel packaging tre coppie di punte in silicone, così da adattarsi perfettamente a ogni orecchio. Tutto questo, oggi, al prezzo finale di 27,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. Se lo compri ora, lo riceverai domani.