È il momento giusto per regalare un Kindle a Natale

Non hai ancora trovato il regalo di Natale perfetto? La tua ricerca finisce qui, con il link che ti permette di acquistare un eBook reader (anzi, l'eBook reader per eccellenza) approfittando di uno sconto su Amazon. Il modello Kindle con luce frontale integrata è disponibile con una riduzione di prezzo pari a 10 euro rispetto al listino.

Metti un Kindle sotto l'albero: ultima chiamata (e sconto)

Adatto alla lettura senza affaticare gli occhi di giorno così come di notte, in ambienti esterni oppure in quelli bui, offre un effetto del tutto simile a quello della carta stampata grazie allo schermo antiriflesso in alta risoluzione (167 ppi). Inoltre, una sola ricarica della batteria è sufficiente per diverse settimane, il che rappresenta indubbiamente un vantaggio rispetto a tablet e smartphone. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Ricordiamo infine che tutti gli abbonati Prime hanno diritto all'accesso gratis a un'ampia selezione di libri riviste e molto altro grazie al servizio Reading. Tutto questo nel Kindle disponibile in questo momento al prezzo di 69,99 euro invece di 79,99 euro come da listino.

Amazon non ha lasciato alcun dettaglio al caso nemmeno per quanto riguarda il design, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero o Bianco: il prezzo non cambia.